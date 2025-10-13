a nap legfontosabb híreia nap híreihírösszefoglaló
Nagyvilág

A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 13.

Tur Presidency/Mustafa Kamaci/Anadolu via Getty Images
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 13. 21:19
Tur Presidency/Mustafa Kamaci/Anadolu via Getty Images

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást
Trump az ukránok által kért Tomahawk-rakétákról: „Erről beszélnék Putyinnal is, legyünk méltányosak”
A Hamász megüzente Trumpnak, hogy a jövőben tartsa kordában Izraelt
Medvegyev durván megfenyegette Trumpot
Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik