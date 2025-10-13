mráz ágostonmagyar péterlejárató kampányok
Belföld

Mráz Ágoston elismerte, hogy nem jöttek be a lejárató kampányok Magyar Péter ellen

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 10. 13. 13:21
Farkas Norbert / 24.hu

A kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston elismerte a New York Times-nak hogy a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter ellen indított negatív kampány eddig nem működött.

„Eddig ezek a kampányok nem voltak sikeresek. Ez egyértelmű” – nyilatkozta Mráz Ágoston.

Az amerikai lap hosszú cikkében, amit a 444.hu szúrt ki, részletesen elemezték a magyar politikai helyzetet. Ebben felidézték, hogy Magyar régóta a kormányzati ellenőrzés alatt álló média kereszttüzében van, próbálták árulónak, nőverő férjnek, csalónak és szexuális zaklatónak is beállítani.

