Pénteken egy férfi felmászott a Szent Péter-bazilika gyónási oltárára, letolta a nadrágját, és vizelni kezdett – írta meg a Catholic News Agency.

Az esetről videó is készült, amit széles körben megosztottak a közösségi médiában.

Az Il Tempo szerint a férfit „a bazilikában jelen lévő civil ruhás rendőrök azonnal elfogták” és kikísérték a templomból. Az újság szerint XIV. Leó pápa „megdöbbent a hír hallatán”, bár a Szentszék Sajtóirodája október 11-ig nem adott ki nyilatkozatot az esetről.

Nem ez az első eset idén, hogy támadás éri az oltárt, amelynél a pápa szokott misét celebrálni: februárban egy férfi felmászott az oltárra és a földre hajította a hat gyertyatartót, amelyek rajta álltak. A rendkívüli biztonsági ellenőrzések ellenére a Szent Péter-bazilikában nem ritka a vandalizmus. A legismertebb eset 1972-ben történt, amikor a magyar származású ausztrál Tóth László kalapáccsal rongálta meg Michelangelo Pietá nevű szobrát, amelyet akkor még nem védett biztonsági üveg.