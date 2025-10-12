Így csapódott a pálmafák közé egy helikopter a kaliforniai strandon

Bajba került egy helikopter a Huntington standon, Kaliforniában szombaton. Vadul kezdett pörögni a tengelye körül, végül a parti pálmafasorba csapódott a balesetről készült videó szerint.
Hatalmas szerencsére senki sem vesztette életét: összesen öten sérültek meg a balesetben, ketten a helikopterben, hárman pedig az utcán.
🚨In California, a helicopter crashed near a crowded beach near homes and buildings
The aircraft suddenly lost control just steps away from beachgoers.
According to preliminary reports, five people were injured. pic.twitter.com/P7O6ZwfdZN
— NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2025