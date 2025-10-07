europoliandrej babisanocsehország
Nagyvilág europoli

Hogy áll Brüsszel elfoglalása?

24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 07. 15:05
24.hu
Csehországban nyert Andrej Babis pártja, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem lesz többé egyedül az Európai Tanácsban. De a valódi lökés Franciaországból jöhetne.

Közép-Európában még mindig tudjuk, mi a fontos. Hit, család, szuverenitás. A cseh emberek bölcsen döntöttek, a választásuk minden európai patriótát megerősít

írta Orbán Viktor azután, hogy Andrej Babis korábbi miniszterelnök pártja győzött a múlt hét végi csehországi választáson.

Babis pártja, az ANO – bár nem tud egyedül kormányozni, két, tőle jobbra álló párt támogatására is szüksége lesz ehhez – a szavazatok majdnem 35 százalékát megszerezte, ez 2006 óta a legjobb választási eredménynek számít az országban. Orbán Viktornál pedig kevesen lehetnek boldogabbak ettől.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

EUROPOLI

Értsük meg Brüsszelt. A 24.hu uniós aloldala.
Kerner Zsolt további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Hogy áll Brüsszel elfoglalása?

Csehországban nyert Andrej Babis pártja, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem lesz többé egyedül az Európai Tanácsban. De a valódi lökés Franciaországból jöhetne.
Semjén Zsolt: Tucatjával értekeznek arról, hogy kéne engem megölni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik