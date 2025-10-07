Hogy áll Brüsszel elfoglalása?

Közép-Európában még mindig tudjuk, mi a fontos. Hit, család, szuverenitás. A cseh emberek bölcsen döntöttek, a választásuk minden európai patriótát megerősít

– írta Orbán Viktor azután, hogy Andrej Babis korábbi miniszterelnök pártja győzött a múlt hét végi csehországi választáson.

Babis pártja, az ANO – bár nem tud egyedül kormányozni, két, tőle jobbra álló párt támogatására is szüksége lesz ehhez – a szavazatok majdnem 35 százalékát megszerezte, ez 2006 óta a legjobb választási eredménynek számít az országban. Orbán Viktornál pedig kevesen lehetnek boldogabbak ettől.