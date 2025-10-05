Trump Chicagóba is nemzeti gárdisták százait vezényli

Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta, hogy a Nemzeti Gárda 300 tagját vessék be Chicagóban, egy újabb USA-béli nagyvárosban, ahol meglátása szerint kontrollálatlan a bűnözés. Erről a BBC számol be, ahol azt írják, a döntés néhány órával azután született, hogy a demokrata vezetésű városban a bevándorlási hatóságok összecsaptak a tüntetőkkel, és meglőttek egy felfegyverzett nőt, aki a hatóságok szerint másokkal együtt autókkal hajtott neki a hatósági járműveknek.

A város és az állam vezetői hetek óta hatalommal való visszaélésként címkézik Trump a csapatok bevetéséről szóló terveit. JB Pritzker, Illinois állam kormányzója szerint Trump

megpróbál létrehozni egy válságot.

A bejelentés azután érkezett, hogy az oregoni Portland egy szövetségi bírója átmenetileg megtiltotta, hogy Trump 200 gárdistát vezényeljen oda.