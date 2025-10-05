Trump arcával díszített egydollárost vernének Amerikában

Donald Trump arcképét viselő egydolláros emlékérméket terveznek verni 2026-ban – jelentette be Brandon Beach kincstárnok az X-en. A fémpénzekkel az amerikai függetlenség 250. évfordulójára készülnek.

A közösségi oldalon megosztott vázlatrajzok szerint az érme egyik oldalán az elnök arca lesz látható profilból, a másikon pedig egy amerikai zászló előtt, magasba tartott ököllel jelenik meg Trump, „harcolj, harcolj, harcolj” felirat alatt.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

A New York Times ugyanakkor megjegyezte, nem biztos, hogy az érme a képen látott formában megvalósulhat, egy 1866-ban hozott hatályos törvény szerint ugyanis kizárólag elhunyt személyek szerepelhetnek amerikai valután. A lap kérdése, miszerint legális-e a tervezett egydolláros, az amerikai kincstár egyelőre nem válaszolt.