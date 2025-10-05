donald trumpdolláremlékérmeegyesült államok
Nagyvilág

Trump arcával díszített egydollárost vernének Amerikában

admin Stéger Dávid
2025. 10. 05. 12:09

Donald Trump arcképét viselő egydolláros emlékérméket terveznek verni 2026-ban – jelentette be Brandon Beach kincstárnok az X-en. A fémpénzekkel az amerikai függetlenség 250. évfordulójára készülnek.

A közösségi oldalon megosztott vázlatrajzok szerint az érme egyik oldalán az elnök arca lesz látható profilból, a másikon pedig egy amerikai zászló előtt, magasba tartott ököllel jelenik meg Trump, „harcolj, harcolj, harcolj” felirat alatt.

A New York Times ugyanakkor megjegyezte, nem biztos, hogy az érme a képen látott formában megvalósulhat, egy 1866-ban hozott hatályos törvény szerint ugyanis kizárólag elhunyt személyek szerepelhetnek amerikai valután. A lap kérdése, miszerint legális-e a tervezett egydolláros, az amerikai kincstár egyelőre nem válaszolt.

