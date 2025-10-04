Több mint négy év börtönbüntetést kapott P. Diddy

Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sean Diddy Combs, (ismertebb nevén P. Diddy) rappert és producert a szexuális erőszak és egyéb bűncselekmények miatt indult büntetőperben.
Az ítéletet Arun Subramanian bíró hozta meg pénteken a manhattani szövetségi bíróságon. Az 55 éves Combst július 2-án találta bűnösnek az esküdtszék nőkkel szembeni prostitúciós bűncselekményekben, de a súlyosabb vádpontokban – bűnszövetkezet alapítása, illetve szexuális célú emberkereskedelem – felmentette. Combs a per során ártatlannak vallotta magát.
Az elmúlt hónapokban többen beperelték Diddyt, mondván, befolyását és gazdagságát felhasználva szexuálisan és fizikailag bántalmazott nőket és férfiakat. Évtizedekig sikerült elkerülnie tettei következményeit, most azonban egyre jobban szorul a hurok a nyaka körül.