Több mint négy év börtönbüntetést kapott P. Diddy

Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sean Diddy Combs, (ismertebb nevén P. Diddy) rappert és producert a szexuális erőszak és egyéb bűncselekmények miatt indult büntetőperben.

Az ítéletet Arun Subramanian bíró hozta meg pénteken a manhattani szövetségi bíróságon. Az 55 éves Combst július 2-án találta bűnösnek az esküdtszék nőkkel szembeni prostitúciós bűncselekményekben, de a súlyosabb vádpontokban – bűnszövetkezet alapítása, illetve szexuális célú emberkereskedelem – felmentette. Combs a per során ártatlannak vallotta magát.