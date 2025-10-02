vlagyimir putyinorbán viktoreurópai unióeuropoli
Putyin: Ha a magyarok magyarok akarnak maradni, akkor támogassák Orbán Viktort

2025. 10. 02. 21:11
Európában egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub éves rendezvényén.

„Európában most egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők. Franciaországban (…) és Németországban is. Magyarország Orbán Viktor vezetésével természetesen már régóta ilyen álláspontot képvisel (…) Ha ezek az erők Európában továbbra is erősödnek, akkor Európa újjá fog születni” – mondta.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy nem követi Magyarország belpolitikai eseményeit, de úgy gondolja, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbánt, és ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent (az Európai Bizottság elnökét), de akkor Ursula von der Leyenek lesznek.

Európáról szólva egyebek között megjegyezte, hogy az ellenőrizetlen migráció „belülről rágja szét” az uniót, és hogy Oroszország látja, „miként igyekszik bevakolni az EU az épületén végigfutó repedéseket”.

(MTI)

