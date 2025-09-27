romániakórházintenzív osztály
Hat gyerek meghalt egy romániai kórház intenzív osztályán – vizsgálat indult

AFP
admin Mázsár Tamás
2025. 09. 27. 09:30
AFP

Epidemiológiai vizsgálatot kezdeményezett a jászvásári Szent Mária gyermekkórház, miután az intenzív terápiás osztályon kezelt kilenc gyermek közül hat elhunyt – írja a Maszol. Serratia marcescens nevű baktériummal fertőződhettek meg, ami egészséges embereknél ritkán okoz problémát, legyengült immunrendszerű vagy kórházi kezelés alatt álló betegeknél viszont súlyos fertőzéseket okozhat. A Jász megyei egészségügyi igazgatóság bejelentette, hogy járványügyi vizsgálatot indított.

Az érintett kórház menedzsere, Cătălina Ionescu elmondása szerint már szeptember 16-án korlátozták a beutalásokat abba az érintett épületszárnyba és mintákat vettek minden lehetséges helyről, hogy a fertőzés forrását megtalálják. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter viszont kiküldte az ellenőrző testületét, mert az előzetes adatok szerint a kórház nem tett meg mindent időben, hogy lezárja az intenzív terápiás osztályt és nem tájékoztatta kellő gyorsasággal a közegészségügyi igazgatóságot.

Szerinte az első eset szeptember 13-án jelent meg, de csak hat nap késéssel jelentették a közegészségügyi igazgatóságnál, az egészségügyi minisztérium pedig csak szeptember 26-án, értesült.

Ideiglenesen lezárták a kórház érintett épületszárnyát, és bár még nem bizonyított, hogy a hat gyermek valóban a baktériumfertőzés következtében halt meg, Rogobete elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ilyen esetet ne jelentsenek időben és ne hozzák meg a szükséges intézkedéseket.

Felelősségre vonást sürget Nicușor Dan államfő is, aki Facebook-bejegyzésben nyilvánított részvétet az elhunyt gyermekek családjának. A rendőrségen ugyan senki sem tett feljelentést az ügyben, de bejelentették, hogy hivatalból eljárást indítottak.

