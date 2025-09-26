moldovaeltiltásirina vlah
Eltiltották a moldovai választáson való indulástól az egyik oroszbarát pártot

Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP
Irina Vlah pártelnök.
admin Papp Atilla
2025. 09. 26. 20:41
A moldovai választási hatóságok pénteken nem engedélyezték az oroszbarát párt indulást a vasárnapi parlamenti választásokon.

A választási bizottság törölte a szavazólapról a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot, miután egy bírósági határozat már – egy évre szólóan – korlátozta annak politikai tevékenységét.

A döntés nyomán harminchat jelölt került le a választási listákról.

A párt közleményben utasította vissza a határozatot, hangsúlyozva: „Ez nem igazságszolgáltatás, (…) egyetlen célja az, hogy elhallgattassanak bennünket”.

A párt ellen jelenleg tiltott pártfinanszírozás miatt vizsgálat folyik, vezetőjét, Irina Vlahot pedig a héten több európai uniós tagállam szankcióval sújtotta orosz beavatkozás segítésének gyanúja miatt.

A választás előtti legutóbbi felmérések szerint a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) elveszítheti többségét.

(MTI)

