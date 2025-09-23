donald trumpenszoroszország
Trump nem említette név szerint Magyarországot, de hazánkat is bírálta az ENSZ Közgyűlésén

Michael M. Santiago / Getty Images / AFP
24.hu
2025. 09. 23. 18:28
Michael M. Santiago / Getty Images / AFP

Az ENSZ Közgyűlésén mondott beszédet Donald Trump, az amerikai elnök felszólalásábán bírálta azon európai országokat, amelyek még mindig vesznek orosz kőolajat és földgázt, írja a CNN. Trump úgy fogalmazott:

Ez kínos számukra, valamint számunkra is az volt, amikor ezt megtudtam.

Az amerikai elnök habár nem említette név szerint hazánkat és Szlovákiát, de ez a két európai ország, amely továbbra is vásárol kőolajat és földgázt Oroszországtól. Trump hozzátette: azonnal le kell állítani az orosz energia vásárlását, mert ha nem, rengeteg időt veszít mindenki.

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere nemrég Brüsszelben szólította fel Magyarországot: váljon le az orosz fosszilis energiáról. Chris Wright egy újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy az Európai Unió több állama még mindig vásárol orosz olajat és gázt, és ezzel az orosz gazdaságot támogatják.

Kapcsolódó
Tényleg arra kényszerítik az amerikaiak Magyarországot, hogy leváljon az orosz energiáról?
A vízummentesség korlátozását visszavonták, miközben fenyegetik Magyarországot, hogy álljon le az orosz olaj és gáz vásárlásával – mindezt az Oroszországra gyakorolt nyomással indokolva. Ám valószínű, hogy ennél sokkal egyszerűbb dolgok állnak a lépések mögött.

