oroszországufaolajfinomítódróntámadás
Nagyvilág

Dróntámadás okozott tüzet egy orosz olajfinomítóban, több mint ezer kilométerre a fronttól

admin Rugli Tamás
2025. 09. 13. 19:41

Dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat telephelyén az oroszországi Baskírföldön – közölte szombaton a régió kormányzója.

„Ma a Bashneft (Basnyefty) vállalatot drónok által végrehajtott terrorista támadás érte” – írta egészen pontosan Ragyij Habirov, az Oroszországi Föderációhoz tartozó autonóm köztársaság kormányzója a Telegramon.

Ufa, a Baskír Köztársaság fővárosa, ahol az olajipari létesítmény található, mintegy 1400 kilométer távolságban fekszik az ukrán határtól. A kormányzó bejegyzése szerint egy, a gyártelep fölött lelőtt drón okozott tüzet. Az incidens nem okozott nagyobb kárt, sérültek nem voltak, a tűz oltása folyamatban van – tette hozzá.

A kormányzó Ukrajnát nem említette a bejegyzésben, de közölte, hogy egy másik drónt is lelőttek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egyre több a zsidók elleni támadás Németországban a gázai háború óta
Medve támadt egy idős férfira Erdélyben
Donald Trump vacsorán fogadta a katari kormányfőt Izrael dohai támadása után
Erős földrengés rázta meg Oroszország keleti részét
„Mindenki sorra kerül” – Orbán Viktor visszatért a poloskázáshoz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik