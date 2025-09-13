Dróntámadás okozott tüzet egy orosz olajfinomítóban, több mint ezer kilométerre a fronttól

Dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat telephelyén az oroszországi Baskírföldön – közölte szombaton a régió kormányzója.

„Ma a Bashneft (Basnyefty) vállalatot drónok által végrehajtott terrorista támadás érte” – írta egészen pontosan Ragyij Habirov, az Oroszországi Föderációhoz tartozó autonóm köztársaság kormányzója a Telegramon.

Ufa, a Baskír Köztársaság fővárosa, ahol az olajipari létesítmény található, mintegy 1400 kilométer távolságban fekszik az ukrán határtól. A kormányzó bejegyzése szerint egy, a gyártelep fölött lelőtt drón okozott tüzet. Az incidens nem okozott nagyobb kárt, sérültek nem voltak, a tűz oltása folyamatban van – tette hozzá.

A kormányzó Ukrajnát nem említette a bejegyzésben, de közölte, hogy egy másik drónt is lelőttek.