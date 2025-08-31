Von der Leyen: Putyin egy ragadozó

„Abszolút létfontosságú”, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon, és az ennek érdekében végzett munka „nagyon jól halad” – mondta a Financial Timesnak adott interjújában az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kijelentette, hogy a biztonsági garanciákat az Egyesült Államok is maradéktalanul támogatná katonai kapacitásaival. Hozzátette: egyértelmű útiterv készült a katonai egységek lehetséges telepítéséről.

Az európai fővárosok egy többnemzetiségű erő összeállításának tervein dolgoznak, és az alakulat mögött amerikai támogatás állna – fogalmazott.

(Donald) Trump (amerikai) elnök biztosított bennünket arról, hogy Amerika támogatóként jelen lesz. Ezt nagyon egyértelműen és ismételten megerősítette

mondta az interjúban az uniós vezető.

Kijelentette: az alakulatok telepítéséhez mindig is az adott országok politikai döntése szükséges, hiszen katonák kivezénylése az egyik legfontosabb szuverén döntés az érintett országok részéről. Az ügy azonban nagyon sürgető, és a döntés kezd formát ölteni – tette hozzá.

Von der Leyen szerint Trump békét szeretne, de Vlagyimir Putyin orosz elnök nem jön a tárgyalóasztalhoz. Az amerikai elnöknek

negatív tapasztalatai vannak az orosz államfővel kapcsolatban, mivel egyre gyakoribb, hogy Putyin nem azt csinálja, amit mond.

A bizottsági vezető ragadozónak nevezte az orosz elnököt.

Az Európai Bizottság a biztonsági garancia részeként megvizsgálja azt is, hogy milyen új pénzügyi forrásokból lehetne fenntartható módon finanszírozni az ukrán fegyveres erőket. Bármilyen békemegállapodás szülessen is, Kijevnek meglehetősen sok katonára lesz szüksége, a katonáknak pedig jó fizetést kell adni és korszerű felszerelésekkel kell őket ellátni – mondta.

Kijelentette: az Európai Unió által Ukrajnának nyújtott jelenlegi pénzügyi forrásokat, köztük a költségvetési támogatásokat, békeidőben is fenn kell majd tartani, és ez azt jelenti, hogy az ukrán fegyveres erők számára pótlólagos folyósításokat kell nyújtani. Mindemellett az EU a jövőbeni békemegállapodások után is folytatja az ukrán katonák kiképzésének finanszírozását.

A bizottság arra biztatja az EU-tagországokat, hogy a testület 150 milliárd eurós fegyvervásárlási hitelprogramjának igénybevételével kössenek közös gyártásról szóló megállapodásokat ukrán hadiipari cégekkel, vagy ebből az alapból vásároljanak fegyvereket Kijev számára.

(MTI)