Legalább tizenegy férjét gyilkolhatta meg az iráni Fekete Özvegy

Hamarosan halálra ítélhetnek Iránban egy 58 éves asszonyt, aki az elmúlt 25 évben egy tucatnyi idős férfihez ment hozzá feleségül, hogy nem sokkal a házasságkötés után meggyilkolja őket, és megszerezze a vagyonukat.

Az iráni Fekete Özvegyként emlegetett Kulthum Akbari módszere az volt a történetet az iráni médiabeszámolók alapján bemutató Telegraph szerint, hogy az iszlám ország északi részén található különböző városokban kifejezetten rossz egészségi állapotban lévő férfiakat keresett magának, akiket a tökéletes feleségjelölt álcája alatt megkörnyékezett, aztán hozzájuk is ment.

Majd az ellátásuk közben meggyilkolta őket úgy, hogy a haláluk természetes halálesetnek látszódjon.

Az Akbari által elkövetett gyilkosságok valószínűleg még sokáig titokban maradhattak volna, hiszen mindegyik férjéről úgy tűnt, hogy természetes úton, az idős korukkal járó betegségek miatt haltak meg – így egyiküket sem boncolták fel. Az asszonynak azért is sikerülhetett ennyi ideig megúsznia a lebukást, mert a bűncselekményeket több településen követte el, így az ország északi részén található Mázandarán tartomány fővárosában, Száriban, de több más nagyvárosban – például Bábolban, Nekában, Mahmudábádban és Káemsahrban – is hagyott áldozatokat maga után.

Az asszony legutolsó áldozata, a 82 éves korában elhunyt Gholamreza Babaei azonban a helyi sajtóbeszámolók szerint a halála előtt többször is említette a rokonainak, hogy a felesége megmérgezi őt, amitől a családtagok gyanút fogtak.