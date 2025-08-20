sorozatgyilkosfekete özvegykulthum akbariirán
Nagyvilág

Legalább tizenegy férjét gyilkolhatta meg az iráni Fekete Özvegy

Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images
admin Tóth Bálint Soma
2025. 08. 20. 18:26
Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images
Az 58 éves Kulthum Akbarit azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt 25 évben néhány havonta újabb és újabb jómódú, idős férfiakat keresett magának, akikhez hozzáment feleségül, majd megmérgezte őket, és megszerezte a vagyonukat. Irán második női sorozatgyilkosára halálbüntetés várhat. A vád szerint tizenegy férfit ölhetett meg, de könnyen lehet, hogy kétszer ennyi áldozata is volt.

Hamarosan halálra ítélhetnek Iránban egy 58 éves asszonyt, aki az elmúlt 25 évben egy tucatnyi idős férfihez ment hozzá feleségül, hogy nem sokkal a házasságkötés után meggyilkolja őket, és megszerezze a vagyonukat.

Az iráni Fekete Özvegyként emlegetett Kulthum Akbari módszere az volt a történetet az iráni médiabeszámolók alapján bemutató Telegraph szerint, hogy az iszlám ország északi részén található különböző városokban kifejezetten rossz egészségi állapotban lévő férfiakat keresett magának, akiket a tökéletes feleségjelölt álcája alatt megkörnyékezett, aztán hozzájuk is ment.

Majd az ellátásuk közben meggyilkolta őket úgy, hogy a haláluk természetes halálesetnek látszódjon.

Az Akbari által elkövetett gyilkosságok valószínűleg még sokáig titokban maradhattak volna, hiszen mindegyik férjéről úgy tűnt, hogy természetes úton, az idős korukkal járó betegségek miatt haltak meg – így egyiküket sem boncolták fel. Az asszonynak azért is sikerülhetett ennyi ideig megúsznia a lebukást, mert a bűncselekményeket több településen követte el, így az ország északi részén található Mázandarán tartomány fővárosában, Száriban, de több más nagyvárosban – például Bábolban, Nekában, Mahmudábádban és Káemsahrban – is hagyott áldozatokat maga után.

Az asszony legutolsó áldozata, a 82 éves korában elhunyt Gholamreza Babaei azonban a helyi sajtóbeszámolók szerint a halála előtt többször is említette a rokonainak, hogy a felesége megmérgezi őt, amitől a családtagok gyanút fogtak.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gyermeke szeme láttára lőtték le az influenszert, egy eltévedt golyó okozta a halálát
Hetvennyolc halálos áldozat, közöttük tizenhét gyerek egy afganisztáni buszbalesetben
Egy drón zuhanhatott le nagy robbanással Kelet-Lengyelországban
Rejtélyes robbanás rázott meg az éjjel egy lengyel falut
A nagy árvizet, az ostromot és a lángoló BKV-buszt is túlélte a Gross-palota, most a tulajdonos hanyagsága okozhatja a vesztét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik