Törökország szabadon engedte a horvát hajóskapitányt, akit korábban 30 év börtönre ítéltek kábítószer-csempészésért

Kiszabadult Marko Bekavac horvát hajóskapitányt, akit 2023 októberében vettek őrizetbe, majd a török bíróság 30 év börtönbüntetésre ítélte kábítószer-csempészetért, bár ő a vádat határozottan visszautasította – közölték a horvát hatóságok.

„Örömmel jelentjük be, hogy Marko Bekavac kapitány biztonságban megérkezett Törökországból Horvátországba” – jelentette be Gordan Grlic Radman horvát külügyminiszter az X-en.

A 62 éves horvát tengerészt 2023. október 6-án vették őrizetbe a fekete-tengeri török kikötőben Eregliben. A kapitány a Phoenician M nevű, panamai lobogó alatt közlekedő ömlesztettáru-szállító hajón érkezett, amely a kolumbiai Barranquilla kikötőjéből indult. Marko Bekavacot, akit a szállítmány felelőseként vádoltak meg a hajón talált 137 kilogramm kokain becsempészésével, 2024 szeptemberében első fokon 30 év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását „a horvát vezetők és intézmények közös és kitartó munkája tette lehetővé” – mondta a horvát külügyminiszter. Hangoztatta: az eset 8megerősíti (…) intézményeink összehangolt fellépésének fontosságát állampolgáraink védelme érdekében világszerte”.

Bekavac kiszabadításáért pénzgyűjtő kampányt is folytatott családja.