A palesztin állam elismerését tervezi Franciaország

Franciaország a palesztin állam elismerését tervezi – közölte csütörtök este Emmanuel Macron francia elnök az X-en.

Az igazságos és tartós közel-keleti béke iránti történelmi elkötelezettséghez hűen úgy döntöttem, hogy Franciaország elismeri a palesztin államot. Ezt idén szeptemberben fogom ünnepélyesen bejelenteni az ENSZ Közgyűlésében

– írta a francia államfő hozzátéve, hogy „a béke lehetséges”, mindez pedig azon múlik, hogy ezt a franciák közösen az izraeliekkel, a palesztinokkal, valamint az európai és a nemzetközi partnerekkel megmutassák.

Macron bejegyzésében egyben hangsúlyozta, hogy sürgősen véget kell vetni a Gázai övezetben dúló háborúnak és segítséget kell nyújtani az ottani civil lakosságnak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy biztosítani kell a Hamász palesztin terrorszervezet demilitarizálását. Kiemelte azt is, hogy szavatolni kell ezen felül a létrejövő palesztin állam életképességét is. „Nincs más alternatíva” – húzta alá.

Macron bejegyzésében megosztotta Mamúd Abbász palesztin elnöknek címzett levelét is, írja az MTI. A francia tervet élesen bírálta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mondván, egy ilyen lépés a terrorizmust jutalmazná, egyben pedig olyan veszélyeket rejt magában, hogy Iránnak egy újabb képviselőjét teremtik meg.

Egy palesztin állam ilyen körülmények között kiindulópontja lenne Izrael megsemmisítésének – nem pedig annak, hogy békében éljenek mellette. Tegyük világossá: a palesztinok nem Izrael mellett akarnak államot, hanem Izrael helyett

– írta az izraeli kormányfő az X-en.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter „szégyennek és a terrorizmusnak való behódolásnak” minősítette a lépést, hozzátéve, hogy Izrael nem fogja megengedni egy olyan „palesztin entitás létrehozását, amely árthatna a biztonságunknak, veszélyeztetve a létünket”.