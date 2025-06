Orbán zsinórban harmadszor nem írta alá az ukrajnai békekötést szorgalmazó uniós nyilatkozatot

Csütörtökön az Európai Unió 27 tagállamából 26 aláírta az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalást az Európai Tanács ülésén, azonban a Magyarországot képviselő Orbán Viktor már a harmadik alkalommal nem volt erre hajlandó – írja a Politico.

A Telex úgy tudja, hogy a magyar kormány javasolt egy rövidebb, általánosabb szöveget, ám a hosszabb verzió nyert – igaz, ebben több olyan dolog is van, ami már korábban is szerepelt, és amire március előtt még a magyar miniszterelnök is rábólintott.

A csütörtöki nyilatkozat szerint az EU célja egy átfogó, igazságos és tartós béke elérése, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával. Az uniós vezetők sürgetik a béketárgyalások megkezdését, Ukrajna részvételével, és felszólítják Oroszországot, hogy kezdjen tárgyalásokat.

A tagállamok hangsúlyozták, hogy továbbra is támogatják Ukrajna katonai védelmi kapacitásának növelését, ugyanakkor tiszteletben tartják a tagországok eltérő védelempolitikáját. Megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, a nemzetközileg elismert 2025-ös határok mentén.

A csúcson az is elhangzott, hogy az Európai Unió támogatja Ukrajna uniós csatlakozását: elismerik az eddig elért reformokat, és szorgalmazzák a csatlakozási tárgyalások szakaszos, érdemeken alapuló megnyitását. Az első fejezetek megnyitására az Európai Bizottság értékelése alapján kerülhet sor, de minden új lépéshez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges.