Lengyel nyugdíjas katona akarta megölni az ukrán elnököt

A Lengyelországban található rzeszówi repülőtéren akarta megölni Volodimir Zelenszkijt egy nyugalmazott lengyel katona – írja a Hvg.hu az Ukrinform alapján.

A férfit, aki nagy híve volt a Szovjetuniónak, évtizedekkel ezelőtt szervezték be az oroszok és tavaly aktiválták, hogy kövessen el merényletet Zelenszkij ellen. A végrehajtásra több ötlet is felmerült, például drónnal kivitelezett robbantás és orvlövész merénylet is, végül a lengyel és az ukrán titkosszolgálatok 2024 áprilisában elfogták a férfit, még azelőtt, hogy végre tudta volna hajtani a tervet.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tavaly két ukrán ezredest tartóztatott le, akik ugyancsak merényletet terveztek az elnök ellen, a gyilkosságot „Putyin beiktatására időzített ajándéknak” szánták volna úgy, hogy Zelenszkijre akkor csaptak volna le, amikor belép az irodájába.

A letartóztatott ezredeseket még az orosz invázió 2022. februári kezdete előtt szervezték be, és egy orosz ügynökhálózat tagjaiként tevékenykedtek. Most az is kiderült, hogy mindkettejüket az orosz titkosszolgálat, az FSZB szervezte be Szergej Beszeda vezérezredes irányításával, akit a kudarc után, tavaly júniusban, leváltottak.