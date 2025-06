Egyre súlyosabb károk érik Izraelt az iráni rakétázások miatt.

Irán újabb rakétazáport küldött Izraelre hétfő hajnalban. Az izraeli légvédelmi rendszer, a híres Vaskupola nem tudta valamennyit elhárítani, a becsapódó rakéták súlyos károkat okoztak. Három halálos áldozatról és több tucat sebesültről jelentettek az izraeli hatóságok, több lakóházat is találat ért.

12/❗️Footage taken at the Haifa power plant after a ballistic missile strike. pic.twitter.com/kPqNCmof2a

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 16, 2025