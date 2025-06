Alaposan meggyűlt Donald Trump baja az Air Force One lépcsőjével – videó

Donald Trump amerikai elnök felszállás közben megbotlott az Air Force One-ra vezető lépcsőn még vasárnap. De gyakorlatilag el sem esett rendesen, mivel a botlás után sikerült gyorsan megkapaszkodnia a korlátba.

A Newsweek szerint az incidens a New Jersey állambeli Morristownban történt, ahonnan az elnök Washington DC-be utazott.

President Trump stumbles while attempting to board Air Force One pic.twitter.com/HRxGMDSP1h

— Acyn (@Acyn) June 8, 2025