25 év börtönt kapott Salman Rushdie támadója

Pénteken a Chautauqua megyei bíróság 25 év börtönbüntetésre ítélte Salman Rushdie író támadóját. A 27 éves New Jersey-i Hadi Matart már februárban bűnösnek mondták ki az esküdtek gyilkossági kísérlet vádjában, amiért 2022-ben egy New York állam nyugati részén tartott irodalmi összejövetelen késsel támadt a most 77 éves íróra.

Rushdie, aki a támadás következtében fél szemére megvakult, azt mondta, biztos volt benne, hogy ott fog meghalni a színpadon.

A támadás több mint 35 évvel azután történt, hogy az indiai származású Rushdie regényírót először fatva hatálya alá helyezték iráni vallási vezetők. Az író megölésére buzdító ítéletet 1988-ban megjelent Sátáni versek című regény váltotta ki.

Az író a Kés című memoárjában részletesen felvázolta, hogyan képzeli el a találkozást támadójával, s hogyan vonná kérdőre:

