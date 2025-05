Pápaválasztás: kedd estig beköltöznek a bíborosok, szerdán már szavaznak

Szerdán kezdődik a vatikáni Sixtus-kápolnában a Szent Péter 266. utódát kiválasztani hivatott konklávé, a részt vevő bíborosok kedd estig költöznek be a Vatikánba.

A szabályok azt is meghatározzák, hogy hogyan kell a választásra jogosult bíborosoknak összehajtaniuk a szavazócédulát. A cédulára a bíborosok tollal írják fel jelöltjük nevét, majd a papírdarabot kettéhajtják, és egyesével az oltárra állított szavazóurnához viszik. A szavazócédulát az előírások szerint nem kell apróra hajtogatni, és úgy kell az urnáig vinni, hogy a cédula a jól látható legyen. Az urnához érve a bíboros a cédulát ráhelyezi egy ezüsttányérkára, majd arról becsúsztatja a szavazóurnába.

Ez alkalommal 133 bíboros választ pápát, ezért a szavazási fordulók több időt vesznek majd igénybe, mint Ferenc pápa 2013-as megválasztásakor, amikor 115 bíboros vett részt a konklávén. Az egyes szavazási fordulók után után a három szavazatszámlálóból ketten egymás után kinyitják és csendben elolvassák a cédulára felírt nevet, a harmadik szavazatszámláló pedig hangosan bejelenti. A konklávé szavazati adatai titkosak, de számtalan pápaválasztó beszámolt a választásokról, többek között Ferenc pápa, aki életrajzi könyveiben sok részletet elárult például a 2005-ös és a 2013-as konklávéról. Közismert, hogy a szavazások alatt több bíboros maga is jegyzi a eredményeket. A feljegyzéseket a konklávé után el kell égetni, de nem ritka, hogy később a sajtóhoz is eljutnak.

A nyolcvan évnél fiatalabb bíborosok délután a vatikáni palotákban található, III. Pálról elnevezett Paolina-kápolnából átvonulnak a Sixtus-kápolnába a Teremtő lélek, jöjj közénk liturgikus éneket énekelve. A kápolnában a bíborosok kijelölt helyét névtábla jelzi. Mindenki asztalán lesz jegyzetfüzet, íróeszköz, zsoltároskönyv és a konklávé szabályzata. Amikor elérkezik a kápolna lezárásának ideje, elhangzik az extra omnes kiáltás, ami szó szerint azt jelenti, hogy mindenki kifelé, akinek nincs dolga a konklávén. Ez a ceremóniamester, Diego Ravelli feladata lesz. A Sixtus-kápolnában csak a pápaválasztó bíborosok maradnak, és az ajtót kulcsra zárják. A szavazást megelőzően a bíborosok egyenként esküt tesznek a Bibliára.

Kisorsolnak három szavazatszámlálót, három revizort és három beteglátogatót, akik mobilurnával az esetleg gyengélkedés miatt a Szent Márta-házban maradó bíborosok szavazatait veszik fel és viszik át a Sixtus-kápolnába. A konklávé elnöke Pietro Parolin bíboros, volt szentszéki államtitkár lesz. Sikeres pápaválasztás esetén az ő feladata megkérdezni majd latinul a megválasztott egyházfőtől, hogy elvállalja-e a szolgálatot, és milyen néven szeretné elfoglalni Szent Péter trónját.

A konklávé nyelve a latin, és latinul jelentik be azt is, hogy sikerült új pápát választani a Habemus papam! (Van pápánk!) formulával, de a bíborosok egy része már nem tud latinul, ezért az egyeztetés nyelve az olasz és a többi világnyelv lesz. A konklávé tolmácsolás nélkül zajlik. Szerda délután egy szavazási fordulót tartanak. Ha ezen nem sikerül új egyházfőt választani, akkor a tervek szerint csütörtökön délelőtt és délután is kettőt-kettőt.

Minden szavazási forduló után a cédulákat kilyukasztják, összefűzik és elégetik, és a Sixtus-kápolna kéményéből felszálló fekete vagy fehér füst jelzi majd, hogy sikerült-e megválasztani az új pápát.

Ez lesz a XXI. század harmadik pápaválasztása. 1900-tól egyetlen pápaválasztás sem haladta meg a négy napot, ami 1978 októberében II. János Pál megválasztásához kellett.

A konklávé napjaiban a Vatikán a pápaválasztó bíborosok biztonságát felügyeli, az olasz hatóságok pedig az új egyházfőt ünnepelni készülő tömeg védelmén dolgoznak

– tudatta Lamberto Giannini római prefektus hétfőn.

A már bevált biztonsági eljárásokat léptetik életbe a szerdán kezdődő pápaválasztás idejére, azt a nagyszabású védelmi rendszert, amely Ferenc pápa április 26-i temetésén is sikerrel működött, amikor a végleges számok szerint több mint kétszáz hivatalos delegáció és több mint félmillió hívő és turista védelmét garantálták.

A vatikáni kapuknál a svájci gárdisták és az olasz csendőrség és rendőrség közös munkát végez. Az olasz hatóságok feladata a fehér füst felszállására készülő hívek védelme lesz. A sikeres pápaválasztást jelző füstcsíkot az egész városban élőben nézik majd a televíziókon és interneten keresztül. Így várhatóan hatalmas tömeg indul majd el a Vatikán irányába, hogy lássák kilépni a Szent Péter-bazilika lodzsájára az új pápát.

A kiemelt biztonsági készültség már szerdán életbe lép. Úgy számolunk, hogy akár már a konklávé első napján megválaszthatják az új egyházfőt, tehát a bíborosoknak a Sixtus-kápolnába való belépésétől kezdve mi folyamatosan készen állunk

– magyarázta a római prefektus. A Vatikánban és az azt övező római területen már több mint négyezer csendőr és rendőr teljesít szolgálatot napi négy turnusban, és az olasz fegyveres erők 1500 katonája is a helyszínen van, a polgári védelem több mint háromezer önkéntese is jelen van és kétezer tűzoltó. A konklávé idejére a Vatikán feletti légteret lezárják, a közeli metró- és vasútállomásokon megerősítik az ellenőrzéseket. Kiemelt biztonság övezi továbbra is a Santa Maria Maggiore-bazilikát, ahol naponta mintegy 70 ezer ember keresi fel Ferenc pápa sírját.

(MTI)