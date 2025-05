„Képes lennél túlélni 72 órát?” – miért javasolja az EU víz és élelmiszer felhalmozását?

Minden állampolgár halmozzon fel elegendő élelmiszert ahhoz, hogy 72 órára önellátó tudjon lenni

– figyelmeztet az Európai Bizottság által készített „felkészültségi unióról szóló stratégia” nevű tervezet. „Extrém zavarok esetén a kezdeti időszak a legkritikusabb” – állítja a dokumentum, ami rengeteg okot felsorol, amely ilyet eredményezhet: háború, kibertámadás, halálos járvány, éghajlatváltozás okozta áradás, tűzvész, vagy akár egy áramkimaradás, amilyen például a közelmúltban történt Spanyolországban és Portugáliában.

Az utóbbi években is több rendkívüli esemény is történt, amely érintette a kontinens lakosainak mindennapjait: menekülthullám, koronavírus, orosz invázió, de egy természeti katasztrófa, vagy pénzügyi sokk is bekövetkezhet. Ráadásul a politikai környezet is kiszámíthatatlanabb lett Donald Trump amerikai elnök színre lépésével, aki egyébként is nagyobb felelősségvállalást vár el Európától saját biztonsága garantálása érdekében.

Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke, a román szociáldemokrata Roxana Minzatu a 17 oldalas dokumentum publikálása előtt azzal érvelt, hogy „sürgősen” egy „biztonságos és ellenálló EU-t kell alkotni, amely rendelkezik – függetlenül azok természetétől vagy eredetétől – a fenyegetések és veszélyek előrejelzéséhez és kezeléséhez szükséges képességekkel”.

A felkészültség „nem csak az ember által előidézett lehetséges konfliktusokról szól” – emelte ki Minzatu. „Arról is szól, hogyan reagálunk az árvizekre. Láttuk, mi történt Spanyolországban”, utalt a tavaly több száz ember halálát okozó katasztrófára.

Sokan nem tudják, mit tegyenek természeti katasztrófák esetén.