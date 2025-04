Így búcsúznak Ferenc pápától a világ politikusai

Sorra emlékeznek meg a 88 éves korában elhunyt Ferenc pápáról a világ vezető politikusai. Emmanuel Macron francia elnök azt közölte, hogy a katolikus egyházfő mindig is „a legsebezhetőbbek és a legsérülékenyebbek oldalán állt” és az igazságért harcolt.

Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke azt írta, „mélységesen” lesújtotta az egyházfő halála, hozzátette, hogy Ferenc pápa „fáradhatatlan erőfeszítései” maradandó örökséget hagynak maguk után.

III. Károly brit király hosszasan búcsúzott a pápától, a többi között azt írta, „őszentsége élete és szolgálata során olyan odaadással köszönthette az egyházat és a világot, amelyet szolgált”, illetve, hogy Ferenc pápa „munkája és az emberek, valamint a bolygó iránti törődése rengeteg embert mélyen megérintett”.

Volodimir Zelenszkij azt írta, Ferenc pápa „tudta, hogyan adhat reményt, enyhítheti a szenvedést imával, és erősítheti az egységet.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.

He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS

