Csütörtök délelőtt egy szörnyű tragédia rázta meg az egyiptomi üdülőparadicsom, El-Gurdaka / Hurghada nyugalmát, amikor egy turistákat szállító tengeralattjáró, tele utasokkal elsüllyedt a Vörös-tenger korallzátonyai mellett, a parttól nagyjából egy kilométerre.

A Sindbad Submarines nevű cég által üzemeltetett tengeralattjáró fedélzetén ekkor ötvenen tartózkodtak – beleértve az ötfős személyzetet is –, akik közül hat turista belehalt a balesetbe. A hivatalos tájékoztatás szerint a többi 44 embert ki tudták menteni időben, kilenc utas sérült meg, közülük négyen súlyosan.

Bár a hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát, a túlélők – és a Sindbad tengeralattjáróinak korábbi merülésein részt vevő turisták – beszámolóiból több nyugtalanító részlet is kiderült. Jelena Boldarjova, aki pont azelőtt szállt fel a tengeralattjáróra, hogy elsüllyedt volna, azt mesélte, hogy a tengeralattjáró nyitott zsilipekkel kezdett el merülni, ezért a fedélzeten lévők fejvesztett menekülésbe kezdtek.

„Néhányan ki tudtak úszni, néhányan nem” – mondta. Boldarjova és a férje ki tudtak menekülni, lányát és édesanyját súlyos állapotban szállították kórházba.

A túlélő visszaemlékezése alapján a közeli csónakokon tartózkodó emberek rögtön a tengeralattjáró utasainak a segítségére siettek, és próbálták őket kihúzni a vízből. De egy másik, név nélkül nyilatkozó turista is hasonlóan emlékezett vissza a történtekre.

Amikor a családommal a pontonon álltunk, és éppen fel akartunk szállni rá, a tengeralattjáró hirtelen süllyedni kezdett, pedig az ajtók nyitva voltak. (…) A beszállásért felelős férfi azt kiabálta, hogy »Állj! Állj!, Állj!«, és elkezdett minket visszalökni a ponton felé.

A baleset halálos áldozatairól egyelőre annyit lehet tudni, hogy két gyerek és négy felnőtt hunyt el, akik mindnyájan orosz állampolgárok. Volt köztük egy házaspár is, akiknek a lánya túlélte a tragédiát. A túlélők között a helyi személyzet mellett indiai, norvég és svéd állampolgárok is vannak – írja a helyi kormányzóra hivatkozva a BBC.

Minden engedéllyel rendelkeztek, de mentőmellény nem volt a fedélzeten

Az elsüllyedt tengeralattjárót több éve használták arra, hogy turistákat vigyenek le vele a víz alá az el-gurdakai partok közelében lévő korallzátonyok felfedezésére. A hatóságok szerint a Sindbad Submarines járművei minden szükséges engedéllyel rendelkeztek, és a tengeralattjáró kapitányának is megvolt a megfelelő képzettsége.

A Sindbad Submarines a honlapján azt írják, hogy a világ 14 turistákat szállító tengeralattjárójából kettő van a cég birtokában, amelyeken 44 utas- és két pilótaülés található. A weboldaluk szerint a túrákat felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt tervezték, és az utasok 25 méteres mélységig merülhetnek le a víz alá a vízi járművekkel.

Egy háromórás utazás – aminek a foglalási oldala a tragédia óta el is tűnt a cég honlapjáról – a Daily Mail szerint 68 fontba (33 ezer forintba) került a felnőtteknek, a gyerekek féláron utazhattak.

A Newsweek szerint a cég weboldala a „magas színvonalra” is utal, hiszen azt írják, hogy a tengeralattjárókat úgy tervezték meg Finnországban, hogy akár 75 méteres víz alatti nyomásnak is ellenálljanak. Valamint azt is megemlítik a honlapon, hogy a tengeralattjárók oxigénmaszkkal és mentőmellénnyel vannak felszerelve.



Dr. James Aldridge, aki a múlt hónapban ugyanezt az utat tette meg a társaság egyik tengeralattjáróján, azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy minden utas egy-egy ablak melletti ülésen kapott helyet, és több nyelven rögzített biztonsági tájékoztatót tartottak. Majd azzal folytatta, hogy szerinte egyáltalán nem volt szűk vagy túlzsúfolt a tengeralattjáró; soha nem érezte úgy, hogy ne lenne biztonságban, amíg a fedélzeten tartózkodott. „A tengeralattjáró elindult, és 40 percig jártuk a zátonyt. Az első húsz percben végig a zátonnyal szemben voltam, de a tengeralattjáró soha nem ment túl közel hozzá” – emlékezett vissza a Bristolban élő férfi.

Mentőmellényt azonban nem kapott.

Aldridge szerint a tengeralattjárót, ami „soha nem közelítette meg” a 25 méteres mélységet, búvárok is kísérték, akiknek az volt a feladatuk, hogy „haleledellel odacsalogassák az élővilágot”, és szórakoztassák az utasokat.

A brit közmédia által megszólaltatott másik férfi, Benjamin Grey szintén februárban utazott a Sindbad tengeralattjárójával, de neki egészen más élményben volt része. Az 50 éves camberley-i családapa, aki a 13 éves lányával és élettársával szállt fel a tengeralattjáróra, úgy emlékszik, hogy „több problémát” is észlelt az út során, ami alatt „legalább háromszor” kellett felmenniük a felszínre.

Körülbelül a merülés felénél volt egy búvár, aki úgy nézett ki, mintha felkapott volna egy követ. (…) Aztán valamit a tengeralattjáró fenekére csapkodott. Nyilvánvaló, hogy egy bizonyos ponton a tengeralattjáró megállt, és a búvárok odakint csináltak valamit

– mondta, majd azt is hozzátette, hogy az indulás előtt „semmilyen biztonsági előírást nem beszéltek át”.

A baleset körülményeit vizsgáló eljárás még az elején jár, a hatóságok egyelőre csak a tengeralattjáró személyzetét hallgatták ki.