Mibe kerül és hogyan lehet turistáskodni a titokzatos Szaúd-Arábiában?

A megálló futurisztikus, az űrvonat éppen ott áll meg, ahová a jelzések ígérték: a rijádi metró a világ legmodernebb tömegközlekedési rendszereinek egyike, alig néhány héttel azelőtt adták át teljességében, hogy megérkeztem Szaúd-Arábia fővárosába.

Hat vonal, nyolcvanöt megálló, első és másodosztályú kocsik, a földkerekség leghosszabb önvezető járművekkel felszerelt, 176 kilométeres hálózata.

Amelyen azonban nem ülhetnek egy kocsiba egyedül utazó férfiak és nők.

Azért a metróról írok bevezetésképpen, mert az tökéletesen szemlélteti az intellektuális, kulturális feszültséget, fölfoghatatlan ellentmondást, ami borzolja elménket a komplett ottlétünk alatt.

Hiszen például ebben a konkrét esetben az történik, hogy építenek egy ultramodern tömegközlekedési rendszert abban a leginkább sivatagi országban, amelyben alapvetően mindenki autóval jár, teszik ezt az olajnak köszönhető mesés gazdagság nyomán 22,5 milliárd dollárból. Bizonyos megállókban jó, ha néhányan sétálnak a beláthatatlan terekben, és közben az egyedülálló nők nem szállhatnak ugyanabba a kocsiba, mint a férfiak. Akárha időutazás résztvevői lennénk, s Budapestről egyszerre indulnánk el mindkét irányba a történelemben.

Ez egy drámai és fontos történet, és miközben nekilátok, hogy elmeséljem, nem tudok nem azon gondolkodni: vajon ezt a könyvet is betiltják, mint az előzőt?

– írja Robert Lacey, az ismert brit történész, számos életrajzbestseller szerzője, aki manapság arról is híres, hogy A korona című Netflix-sorozathoz tartozó kötet írója. Ezt a kérdését 2009-ben tette fel újabb szaúdi könyve előszavában, miután az ország történelmét feldolgozó 1981-es munkáját, amely a The Kingdom (A királyság) címet viseli, betiltották. Az arab monarchia hihetetlen története azonban nem hagyta nyugodni, így visszatért, hogy megírja a folytatást, amely az Inside the Kingdom (A királyságon belül) címet viseli.

Egyebek mellett ezt a kötetet is olvastam, mielőtt elindultam a különleges arab országba. Ez a szöveg is segített abban, hogy többet értsek abból, miként lehet jórészt elfogadhatatlan, hogy rövidnadrágot viseljek abban az országban, amely Cristiano Ronaldót igazolja le futballbajnoksága arcának, hogyan lehet krőzusi gazdagságból jövőt építeni, miközben vallási írások sokasága igazgatja a mindennapokat.

Ám e hallatlanul izgalmas országba legelőbb is el kell jutnunk, kezdjük tehát az utazást a repülőtérről.

Hogyan jutok el Szaúd-Arábiába?

Ma már fölöttébb könnyen hozzáférhető Szaúd-Arábia Magyarországról: a Wizz Air három éve járatot indított az ország három legfontosabb városába. Átszállás nélkül juthatunk el a Vörös-tenger partján fekvő, szabadabbnak mondott, az iszlám szent helyeihez, Mekkához és Medinához legközelebb fekvő Dzsidábba, a fővárosba, Rijádba, valamint az olajipar központjaként ismert Dammamba. Igaz, ez utóbbi desztináció jelenleg nem látszik a légitársaság kínálatában. A cikk írásakor Dzsiddába random májusi retúrt 50 ezer forint körüli alapáron láttam, Rijádba jelenleg csak március végéig árulnak jegyeket, így az utolsókért lehet még versenybe szállni.