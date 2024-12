Meghalt Szuzuki Oszamu, aki az esztergomi Szuzuki gyárat is alapította

Kilencvennégy éves korában meghalt Szuzuki Oszamu, aki több mint négy évtizeden át vezette a japán Suzuki Motor konszernt és kulcsszerepet játszott abban, hogy a világ egyik legnépesebb országa, India virágzó autópiaccá változzon – írja a Reuters.

A cég közleménye szerint Szuzuki, aki csak három éve mondott le vezetői tisztségéről, de tanácsadóként továbbra is dolgozott, december 25-én halt meg, limfómában.

A Telex emlékeztet: a Suzuki-csoport az ő vezetése idején kezdett terjeszkedni Magyarországon is, így 1991-ben ő alapította meg a Magyar Suzukit Esztergomban. Szuzuki Oszamu több alkalommal járt Magyarországon, és Orbán Viktorral is többször találkozott. Esztergom városától díszpolgárságot is kapott, haláláról a város polgármestere is megemlékezett.