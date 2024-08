Sosem látott káosszal jártak a zavargások, de az utcára vonuló britek nemet mondtak a rasszizmusra

A három kislányt meggyilkoló, nyolc másik gyereket és két felnőttet is súlyosan megsebesítő southporti késes támadó hátteréről szinte rögtön a múlt hétfői tragédiát követően megjelent, hogy muszlim, és az is, hogy egy olyan menedékkérő, aki nemrég érkezett Európából Angliába egy csónakkal. Aztán – ahogy a másfél hét után csillapodni látszó angliai zavargások első napjairól szóló cikkünkben is írtuk – kiderült az igazság, hogy valójában nem muzulmán, és nem is illegális bevándorló. Axel Muganwa Rudakubana, a támadás idején 17 éves brit állampolgár ruandai bevándorlók gyerekeként született, de már az Egyesült Királyságban.

Azonban ekkor már késő volt, és a szakértők szerint az orosz dezinformációs gépezet révén is terjedő álhírek annyira feltüzelték a hangulatot, hogy az elmúlt egy hétben

a támadás helyszíne, a Liverpooltól mintegy 15 kilométerre található Southport után – ahol a tragédia másnapján tartott virrasztást követően megtámadták a helyi mecsetet, és egy rendőrségi kisbuszt is felgyújtottak –

Londonban – ahol több mint száz embert kellett letartóztatni –

és tucatnyi másik angol városban is erőszakba – gyújtogatásba, fosztogatásba és ártatlan emberek bántalmazásába – torkolló utcai demonstrációkat tartottak felháborodásukban a bevándorlásellenességüket és iszlamofóbiájukat levezető szélsőjobboldali tüntetők.

A hétvégén pedig újabb angol települések mellett már az Ír-sziget Egyesült Királysághoz tartozó részére, Észak-Írországba is továbbterjedtek a tüntetések – derül ki a Guardian cikkéből.

A bevándorlásellenes tüntetők Rotherhamben és Tamworthben két olyan hotelt is megpróbáltak felgyújtani az erőszakos tüntetők, amiket jelenleg a menedékkérők elszállásolására használnak. És megesett az is, hogy a rasszista tüntetők az országos nővérhiány orvoslására az Egyesült Királyságba költöző filippino egészségügyi dolgozókat dobáltak meg kövekkel.

48 óra alatt kétszer is összeült a válságstáb

A zavargások eszkalálódására reagálva az Egyesült Királyság vezetését 14 év konzervatív kormányzás után egy hónappal ezelőtt átvevő munkáspárti miniszterelnök, Keir Starmer vasárnap összehívta a hasonló esetek megoldására kitalált angol akciócsoportot, a COBRA-t, majd az ülés után a sajtónak is nyilatkozott.

Bármi is a motivációja, ez nem tiltakozás, hanem színtiszta erőszak. Nem fogjuk eltűrni a mecsetek vagy a muszlim közösségeink elleni támadásokat. A törvény teljes erejével fogunk fellépni mindazok ellen, akikről kiderül, hogy részt vettek ezekben a tevékenységekben

– fogalmazott a kormányfő, és „szélsőjobboldali gengszterkedésnek” titulálta az eseményeket.

Mivel a helyzet vasárnap sem csillapodott, a COBRA kedden ismét összeült. A találkozó után Starmer a zavargásoktól feldúlt a közösségeknek azt ígérte, hogy nem kell tovább félniük, mert „biztonságban lesznek”, a mások bőrszínében problémát kereső erőszakos tüntetőknek pedig azt, hogy „a törvény teljes erejét meg fogják érezni” a bőrükön. Azt is hozzátette, hogy még a hét vége előtt érdemi felelősségre vonásra számít. Az erőszakos tüntetőket azzal is megfenyegették, hogy akár terrorizmus vádjával is felelősségre vonhatják őket.

Több mint 400 embert tartóztattak le, egy tucat tüntető már börtönbe is küldtek

A kormány vezetői és a hatóságok egyúttal azt is megígérték, hogy az online álhírterjesztőkre, gyűlöletbűncselekményekre buzdító felhasználókra, a TikTokot elárasztó élő videós közvetítésekben, illetve a más közösségi oldalakon megjelenő felvételekben magukat lebuktató erőszakos tüntetőkre – és ellentüntetőkre – is szigorúan lecsap a törvény ökle.

A minél gyorsabb igazságszolgáltatás jegyében nemcsak a rendőröket helyezték készenlétbe, hanem a bíróságokat is.

A vasárnapi bejelentés és a fokozódó rendőri intézkedés után hétfőn közölték, hogy már több mint 400 embert tartóztattak le a zavargásokkal összefügésben – akik közül több mint száz ember ellen vádat is emeltek azóta, csütörtök délutánra pedig már vagy egy tucat olyan tüntető volt, akiket az elmúlt másfél hétben tanúsított erőszakos viselkedésük miatt börtönbüntetésre ítéltek.

Volt, aki egy pár hónapos szabadságvesztéssel megúszta, de a többségüket akár három évre is rácsok mögé küldték a bíróságon.

Összezárni látszik a brit társadalom

A viszonylag csendes hétfő és kedd után – amikor Belfastban, Plymouthban és Darlingtonban voltak nagyobb összecsapások – a hatóságok szerdán bejelentették, hogy egy online terjedő lista alapján úgy tudják: országszerte akár száz helyen is lehet bevándorlásellenes tüntetésekre számítani, ezért hatezer készenléti rendőrt vezényelnek az utcára, hogy minél hatékonyabban tudják megakadályozni a potenciálisan erőszakba torkolló eseményeket.

A hírek hatására a brit társadalom is kapcsolt, és legalább annyi rasszizmus ellen tiltakozó, egymás elfogadásáért kiálló tüntető szállta meg az utcákat Nagy-Britanniában, mint amennyi bevándorlásellenes demonstráló. Így szerdárda már sok helyen hangosabban zúgott a „mocskos nácik”, mint a „migránsok haza”.

Az elfogadás jegyében egységbe tömörülő békés tüntetők országszerte több mint száz ellentüntetést tartottak, összesen mintegy 25 ezer rasszizmusellenes demonstráló részvételével.

Így a gyorsan meghozott elrettentő ítéletek és a miniszterelnök szavaiban is megjelenő fenyegetések hatására, illetve a fokozott rendőri jelenlétnek és a békésen erőt mutató helyi közösségeknek hála csütörtökön már nem arról szóltak a hírek, hogy milyen sok erőszakos tüntetőt kellett letartóztatni, hanem arról, hogy hogyan álltak ki az angolok a rasszizmus ellen. A zavargásokat elindító mészárlás helyszínéhez, Southporthoz legközelebbi nagyvárosban, Liverpoolban például több száz fő állt élőláncot a templom körül, ami menekülteket segítő központként is funkcionál.

Keir Starmer csütörtök délelőtt a Birmingham melletti Solihull egyik mecsetjében tett látogatást.

London főpolgármestere, Sadiq Khan pedig az újabb erőszakos rendbontások nélkül lezajló szerda éjszaka után így hálálkodott a rendőröknek, és a békére vágyó londoniaknak: