Kedden találkozik Netanjahu és Biden

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn reggel az Egyesült Államokba repül, kedden pedig találkozik Joe Biden amerikai elnökkel – írja a Guardian Netanjahu hivatalának közleménye nyomán.

A két vezető találkozójára politikailag bizonytalan időszakban kerül sor, hiszen Bident – aki Covid-fertőzéssel karanténba vonulva, delaware-i otthonában lábadozik – egyre több demokrata párti politikus biztatja arra, hogy szálljon ki az elnökjelöltségért folyó versenyből.

Miután hetekig dacosan ragaszkodott hozzá, hogy a Donald Trump elleni júniusi katasztrofális vita után a korával és mentális éberségével kapcsolatos aggályok ellenére is marad a demokraták jelöltje, egyes médiumok arról számoltak be, hogy a 81 éves férfi most átgondolja álláspontját, de érkeztek arról is hírek, hogy Biden továbbra is elszánt a kampány folytatására.