16 év börtönre ítélték a Wall Street Journal amerikai újásgíróját Oroszországban

Egy orosz bíróság bűnösnek találta Evan Gershkovich amerikai újságírót kémkedésben, és 16 év börtönbüntetésre ítélte – írja a Guardian.

Az ügyészség 18 év börtönt kért a Wall Street Journal tudósítójára. A 32 éves Gershkovich pénteken egy zárt ülésen tagadta a vádakat és ártatlannak vallotta magát.

Gershkovichot tavaly márciusban tartóztatták le, amikor nem sokkal az orosz-ukrán háború kitörése után az uráli Jekatyerinburgban tudósított. A hidegháború óta ő az első amerikai újságíró, akit oroszországi kémkedéssel vádolnak. A hírhedt moszkvai Lefortovo börtönben tartották fogva, de Jekatyerinburgban állították bíróság elé.

Moszkva szerint Gershkovich a CIA utasítására titkos információkat gyűjtött Oroszország hadseregéről. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán azt állította, hogy Moszkvának „megcáfolhatatlan bizonyítéka” van, hogy az újságíró részt vett a kémkedésben, de a tárcavezető részleteket nem közölt.

A rendkívül rövid idő alatt lezajlott per sokak szerint reményt ad a fogolycserére, és erre már Vlagyimir Putyin is utalt a Tucker Carlsonnak adott februári interjújában. Az orosz elnök akkor azt mondta, folynak a tárgyalások a cseréről. Utalt arra is, hogy Oroszország Gershkovichot Vagyim Kraszikovra cserélné, aki 2019-ben Berlinben meggyilkolt egy csecsen aktivistát, és azóta német börtönben ül.