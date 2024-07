Orbán „békemissziója” egyedül Putyint segíti, ahogy a megbékéltetési kísérletek Hitlert – mondta a cseh miniszterelnök

Petr Fiala cseh miniszterelnök szerint helytelenek és „nem szolgálják Európa érdekeit” Orbán Viktor erőfeszítései, hogy egyfajta magas szintű béketeremtőnek állítsa be. Szerinte

az, hogy a magyar miniszterelnök ebben az általa láttatott szerepben a világ vezetőivel, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik, azokra a tanulságokra emlékeztetnek, melyeket Adolf Hitler megbékítése során szerzett Európa a második világháború előtt.

Fiala szerint Orbán erőfeszítései csak a Kremlt segítik, mivel mindegy, mit tesz, az oroszok akkor is folytatni fogják az Ukrajna elleni háborút. „Amit Orbán Viktor csinál, az nem érdeke Európának, nem érdeke az országomnak, nem érdeke az ukrán népnek …

Sajnos, [amit Orbán tesz], az segít Vlagyimir Putyinnak ebben a helyzetben. És ez rossz így.

– mondta a konzervatív jobboldali cseh miniszterelnök a Guardiannek.

Orbán az utóbbi időben szinte az egész Európai Uniót magára dühítette, miután a magyar uniós soros elnökség indulása utáni napokban belekezdett saját elnevezésű „békemissziójába”, amely során Putyin előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Hszi Csin-ping kínai vezetővel és Donald Trump amerikai elnökjelölttel is találkozott, és közben a washingtoni NATO-csúcstalálkozón is megfordult, ahol viszont nem tárgyalt Joe Biden jelenlegi elnökkel.

Petr Fiala – aki eredeti szakmája szerint politológus, és 2021 óta Csehország miniszterelnöke – szerint fontos, hogy tanuljunk a történelemből, és emlékeztetett, hogy a veszélyes rezsimek megbékítésére tett történelmi kísérletek nem váltak be. „Sokan azt hitték, hogy ha területeket adunk Hitlernek, vagy ha tárgyalni fogunk vele, az majd megakadályozza a háborút – ennek az ellenkezője volt igaz” – mondta a cseh miniszterelnök, felidézve az 1938-as müncheni egyezményt, amellyel Németország annektálta az akkori nyugat-csehszlovákiai Szudétavidéket.

Béke csak akkor lehetséges, ha az agresszív rezsim megérti, olyan erősek vagyunk, hogy nem lesz jó neki, ha katonailag fellép. Tehát nagyon-nagyon világos a helyzet: a múlt mindannyiunk tanítója

– mondta Fiala a brit lapnak adott interjúban.

Szerdán az Európai Parlament is elítélte Orbán Viktor oroszországi útját, mint „az uniós szerződések és a közös külpolitika durva megsértését”, és az EP állásfoglalása kijelentette azt is, hogy Magyarországnak számolnia kell a következményekkel. Az EP szintén ezen a napon választotta meg a háznagyait is, így teljessé vált az EP vezetése, csakúgy, mint a politikai kordon Orbán Viktor új európai frakciója körül.