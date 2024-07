Orbán Viktor egy nappal az után, hogy Magyarország átvette az EU soros elnökségét, kedden Kijevbe utazik – írja három, a terveket ismerő forrásra hivatkozva a Guardian. A brit lap – amely Európa egyik leginkább oroszbarát vezetőjének nevezi a magyar kormányfőt – úgy tudja, Orbán Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel fog találkozni.

A két vezető legutóbb Brüsszelben, az uniós csúcson találkozott, amikor az EU hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával.

After signing a security agreement with the EU, Orban approached Zelensky

What do you think they were talking about? pic.twitter.com/EImzuJDCA6

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) June 27, 2024