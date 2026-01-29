Lola megmutatta szülés utáni alakját

Lola tavaly októberben adta hírül, hogy megszületett a kislánya, aki a Lenka nevet kapta. Az édesanya nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy edzőteremben készült képet, posztjából pedig kiderült, hogy közel négy hónappal a babája születése után újra komolyan nekivágott az edzésnek.

Szeretnék újra erős lenni. Ez a jelenlegi testem, innen indulunk. Ez a test 2024 márciusától végigcsinált egy 9 hónapos Sztárbox-felkészülést, majd 2025-ben 9 hónapon keresztül a várandósságomat és a kislányom születését. Voltam 52 kg és bizony 66 kg is. Fizikailag borzasztóan megterhelő 2 év van mögöttem. Valahogy úgy állok a sporthoz, hogy ha fizikálisan jó formában vagyok, akkor a mentalitásom is pozitív irányba változik. Úgyhogy végre visszatértem az edzőterembe. Persze eddig is jöttem néha, de mostantól heti 2x személyi edző segítségével edzem. Ez a maximum, amit vállalni tudok, sok logisztikát igényel és ha valóban összejönnek majd így a hetek, az egy kisebb csoda lesz💪🏼✨

– írta bejegyzésében az énekesnő, hozzátéve: diétáról jelenleg nem is álmodik.

Majd az jöhet akkor, ha elkezdünk újra kicsit többet aludni. ☺️

Mindig egy gyerekes szülőnek képzelte el magát

November Lola a Tények Plusz stábjának adott interjút, melynek alkalmával arról is kérdezték, férjével szeretnének-e majd testvért a kislányuknak. Az énekesnő bár nyitva hagyta a kérdést, többször is elmondta, hogy ő mindig is egy gyerekes anyukaként képzelte el magát.

