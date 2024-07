Orbán Kínába utazott, Hszi Csin-pinggel tárgyalt

Folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök „békemissziója”; a kormányfő hétfő hajnalban Pekingbe érkezett – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a kínai fővárosból. Orbán Viktor a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel is találkozott.

A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban

– jelentette ki Orbán Pekingben. A kormányfő elmondta, hogy a magyarok két és fél éve egy háború árnyékában élnek.

„A magyar békeszerető nép. Békére, egyensúlyra és harmóniára törekszik, ezért mindig a béke oldalán vagyunk, és sohasem a háború oldalán” – mondta.

Számunkra nagy jelentősége van annak, hogy Kína szorgalmazza: a világban ne háború, hanem béke legyen

– jelentette ki. „A Magyarország szomszédságában zajló konfliktus esetében is nagyra értékeljük az Ön békekezdeményezését” – mondta Orbán Viktor, Hszi Csin-pingnek címezve szavait.

Felidézte, hogy a kínai elnök két hónapja Magyarországra látogatott. A kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte az akkori találkozót. Hozzátette: komoly megállapodásokat kötöttek, de ami még fontosabb, több nemzedékre is megalapozták a két nép közötti barátságot, mert Hszi Csin-ping látogatása meggyőző és szívélyes volt, amely bizonyította a magyar embereknek Kína Magyarország iránti jóindulatát és tiszteletét.

Több nemzedék is meg fog még élni abból a látogatásból, annak a látogatásnak az emlékéből, amit Ön tett Budapesten

– jelentette ki Orbán Viktor.

Megköszönte a kínai elnöknek, hogy emelték a két ország kapcsolatainak szintjét. Orbán Viktor gratulált Hszi Csin-pingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet ebben a viharos világpolitikában az egész világ számára jelent.

Szijjártó Péter is Orbán Viktorral tartott. A magyar-kínai gazdasági, kereskedelmi és beruházási együttműködés a következő évek során is biztos alapját fogja adni a gazdaság növekedésének – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető jó hírnek nevezte, hogy a kínai állami vezetők támogatják a két ország gazdasági együttműködésének továbbfejlesztését, azt, hogy „a legmodernebb technológiai színvonalat képviselő munkahelyek tízezreit létrehozó, az autóipari forradalmat vezénylő kínai vállalatok továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat”.