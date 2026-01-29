Egri Viktor szerint a kormányoldali érdekek miatt rúghatták ki az ATV-től

Az év első napjaiban kiderült: távozik az ATV-től a Csatt és a Csatt.2 című vitaműsorokat korábban vezető Egri Viktor, akit a döntésről csak az utolsó pillanatban tájékoztattak. A lapunk sportrovatában is aktív tévés és rádiós szerint a döntést a nézettségi mutatókkal indokolták, ez azonban szerinte csak ürügy – nyilatkozta korábban lapunknak.

Egri most a 2023-ig szintén az ATV-nél dolgozó Lampé Ágnesnek adott interjút – vette észre a Media1.

A közel egyórás anyagból egyértelművé vált: Egrit nem lepte meg a döntés, hiszen voltak előzményei, így számított rá. A pontos okokról továbbra sem esett szó, a volt műsorvezető azonban sejti, hogy az ATV az eltávolításával a kormányzati körök felé szeretett volna gesztust tenni.

Esetleg a kormányoldali szereplők azt mondták, hogy nem jönnek be, ha én vezetem

– hangzik el a beszélgetésben, sőt, arról is szó esik, hogy a jelentős arányban ellenzéki nézőket vonzó ATV bevételeinek egy része azonban a kormánytól, illetve kormányközeli köröktől, hirdetésekből érkezik.

Egri ennek kapcsán megjegyezte, hogy

Magyarország nem a tökös televíziók vidéke.

Egri hozzátette: az ATV-hez tartozó Spirit FM-en sugrázott műsora, a Három dühös ember a hivatalos indoklás szerint tavaly gazdasági okokból szűnt meg, a helyzetet pedig azzal sem tudta feloldani, hogy felajánlotta: az új adásokat már ingyen is bevállalná. Rövidesen aztán elindult a Provokatőr című, hasonló műsor, ebben ő azonban már nem vehetett részt.

Mindig markáns volt a véleményem, és aki figyeli a véleménymondói pályafutásomat, annak tisztában kellett volna hogy legyen azzal, hogy márpedig én itt neki fogok menni bizonyos kérdésekben a kormánynak

– foglalta össze a lényeget.

A közel egyórás anyag itt nézhető végig: