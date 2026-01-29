nyugdíj13. havi nyugdíj14. havi nyugdíjátutalás
Ők azok, akik egyben kaphatják meg a 13. és 14. havi nyugdíjat, a februári ellátásukkal együtt

Így érkezhetnek a februári nyugdíjak.
Farkas Norbert / 24.hu
Így érkezhetnek a februári nyugdíjak.
2026. 01. 29. 17:05
2026. 01. 29. 17:05
Így érkezhetnek a februári nyugdíjak.
.Farkas Norbert / 24.hu
Így érkezhetnek a februári nyugdíjak.
Attól függ, hogy egyben, vagy két részletben jönnek a februári ellátások, hogy kinek milyen úton érkezik a pénze.

Fenruárban a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásokban részesülők a rendes havi ellátásuk mellett megkapják a teljes 13. havi juttatást, plusz a 14. havi ellátás első, egy heti részletét.

A 13. és 14. havi ellátást csak azok kaphatják meg, akik már tavaly is kaptak nyugdíjat, vagy nyugdíjszerű ellátást, és még idén februárban is kapják azt. (Vagyis akit idén nyugdíjaztak, illetve aki januárban meghalt, az nem kaphatja meg a 13. és 14. havi nyugdíjat.)

Akik utalással kapják a nyugdíjukat, azok a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján februárban két részletben kaphatják meg, ami jár nekik:

  • február 12-én, csütörtökön a rendes februári nyugdíj (a januártól 3,6 százalékkal emelt összeg) érkezik átutalással,
  • február 13-án, pénteken pedig utalja a kincstár a 13. havi nyugdíjat 14. havi nyugdíj első részletét (a februári nyugdíj 125 százalékát).

Viszont, mint a Haon.hu írta, akiknek a posta viszi ki a nyugdíjukat, készpénzben, vagy a postán veszik fel az összeget, azoknak a Magyar Posta most is egyben kézbesít. Tehát nekik egyben érkezik a februári nyugdíj, a 13. havi ellátás, és a 14. havi esedékes része is, összesen kettő és egy negyed havi nyugdíj. A posta előre meghatározott menetrend szerint hordja ki a nyugdíjakat. Korábban a Pénzcentrumnak is azt írták, hogy a februári dupla nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítésére egy összegben kerül sor, legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon.

