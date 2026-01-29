m6sztrádatekbaleset
Baleset az M6-oson: TEK-es mesterlövészt is riasztottak a helyszínre, lezárták a sztrádát

Csóti Rebeka / 24.hu
24.hu
2026. 01. 29. 16:59
Csóti Rebeka / 24.hu

Baleset miatt áll az M6-os autópálya forgalma Besnyő térségében – írja a Katasztrófavédelem. A Dunaújváros felé vezető oldalon, a Fácános pihenőhelynél egy gázpalackokat szállító teherautó szenvedett balesetet, a rakomány pedig szétszóródott az M6-os sztrádán. Az érdi, törökbálinti, fővárosi, dunaújvárosi, pusztaszabolcsi hivatásos, százhalombattai létesítményi, martonvásári önkéntes tűzoltókat riasztottak az esethez.

A palackok közül több ki is gyulladt, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat. A helyszínre várják a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is.

Az M6-os sztráda érintett szakaszát mindkét irányban lezárták.

