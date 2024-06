Hogyan halhatott meg néhány nap alatt 1300 mekkai zarándok?

Az idén június 14. és 19. közé eső mekkai zarándoklaton, azaz haddzson hivatalosan 1,8 millió zarándok vett részt, és ez idő alatt több mint 1300 ember hunyt el a hatalmas hőségben – erősítette meg Szaúd-Arábia. A hőmérséklet olykor elérte az 51 Celsius-fokot, más források szerint a legmagasabb hőmérséklet az egyes napokon 46 és 49 fok között mozgott. 95 zarándokot még mindig kórházban ápolnak.

A haddzs az iszlám vallás öt pilléréből az utolsó: egy felnőtt muszlimnak élete során – ha anyagilag és fizikailag képes rá – legalább egyszer kötelessége teljesíteni. A zarándoklat azonban időjárástól függetlenül is komoly fizikai megterhelést jelent sokaknak.

Nem ez volt az első tömeges haláleset a zarándoklat alatt.

2015-ben a zsúfoltság és a tömegpánik okozta a zarándoklat egyik fontos állomásán, Minában több mint 2400 zarándok halálát (Szaúd-Arábia soha nem ismerte el az áldozatok tényleges számát, mindössze 769-et).

Ugyanebben az évben, de pár nappal a haddzs előtt egy daru rádőlt a mekkai nagymecsetre 111 ember halálát okozva.

1990-ben több mint 1426 ember halt meg, amikor egy gyalogosalagútban a zarándokok agyontaposták egymást.

A hőség miatt is szoktak halálesetek bekövetkezni, tavaly például a legnépesebb muszlim többségű ország, Indonézia 774 zarándokuk halálát jelentette be – de az idei szám így is kiemelkedő.

Az áldozatok pontos számát azonban nem lehet tudni, mert Szaúd-Arábia nem szokta rendszeresen közölni ezeket a statisztikákat.

A szaúdi hatóságok közlése szerint az idei áldozatok 83 százaléka nem regisztrált zarándok volt. Ők az 1,8 millió feletti regisztrált zarándok mellett egy több százezres csoportot alkottak. Az AFP-nek egy névtelen szaúdi forrás arról beszélt, hogy az idén mintegy 400 ezren vettek részt a zarándokúton engedély nélkül.