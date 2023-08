Egy ukrán parlamenti képviselő posztolt arról a Twitteren, hogy jóváhagyták az első adag Abrams tank szállítását Ukrajnába, és kora őszre érhetnek oda.

Officially: a first batch of US Abrams tanks approved for shipment to Ukraine. The full package is to arrive in Ukraine by early fall. Autumn set to be hotter than usual🔥

— Kira Rudik (@kiraincongress) August 8, 2023