Több mint ezer katonát vesztettek az oroszok egy nap alatt

Az ukrán védelmi minisztérium számításai szerint 1.040 orosz katona esett el az elmúlt 24 órában. Ezzel az orosz invázió megindulása, azaz tavaly február 24-dike óta 162.560 katonát vesztettek az oroszok.

Tankokból 12 került a veszteséglistára az elmúlt napon, így 3504-re teszi az összveszteséget az ukrán vezetés, páncélozott járműből pedig 6810 darabot vesztettek az oroszok.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a számokat lehetetlen forrásokból ellenőrizni, de az tagadhatatlan, hogy hatalmas veszteségeket szenvedett el az orosz hadsereg az ukrán háborúban.

Total combat losses of the enemy from February 24, 2022 to March 16, 2023: pic.twitter.com/pNL5Ba6wia

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 16, 2023