Netanjahu kiállt a liberális demokrácia mellett

Izrael liberális demokrácia, és az is marad – jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Berlinben Olaf Scholz német kancellárral folytatott megbeszélése után. Netanjahu kijelentése azért is fontos, mert barátja és ideológiai szövetségese, Orbán Viktor magyar kormányfő az illiberális demokrácia híve, amit sok populista politikus mintának tart Nyugaton is.

Benjámin Netanjahu a Scholzzal tartott tájékoztatóján kifejtette, hogy kormányzásának eddigi csaknem 16 évét és a munkásságának jövendő szakaszait is az Izrael további “liberalizálásáért” folytatott törekvés jellemzi. Ezt mutatja például, hogy pártja, a Likud az LMBTQ-közösségért is kiáll, és ehhez a közösséghez tartozó képviselői is vannak – mondta.

A kormány igazságügyi reformjának bírálatát tévesnek nevezve hangsúlyozta, hogy az izraeli igazságszolgáltatás független, bár “egyesek szerint túl nagy hatalma van”, ami nincs rendjén, mert a függetlenség nem jelenthet “túlhatalmat”, a kormány így csupán a hatalmi ágak egyensúlyának biztosításáért dolgozik.

Olaf Scholz kiemelte, hogy kormánya aggodalommal szemléli az igazságügyi reformot, és reméli, hogy Jichák Hercog államfő kompromisszumos javaslatának ügyében “még nem mondták ki az utolsó szót”.