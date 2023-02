Az elmúlt időszakban hetente 824 orosz katona halt meg

Az utóbbi két hétben szenvedhette el arányaiban a legnagyobb veszteségét az orosz hadsereg, azóta, hogy tavaly februárban megtámadta Ukrajnát – olvasható a brit védelmi minisztérium vasárnap reggeli elemzésében.

A számítások szerint az elmúlt egy hét során átlagosan 824 orosz katona halt meg, ez négyszerese a június-júliusi átlagnak. Az orosz áldozatok számának növekedése valószínűleg számos tényezőnek köszönhető, beleértve a képzett személyzet, a koordináció és az erőforrások hiányát a fronton – ezt példázza Vuledar és Bahmut esete.

A brit hírszerzés közlése szerint az ukrán hadvezetés naponta ad ki statisztikát az ellenség veszteségeiről és ugyan ezt nem tudják tőlük függetlenül megerősíteni, a trendek alapján valósak a számok. Hozzátették ugyanakkor azt is, hogy az ukrán hadseregben is magas a lemorzsolódási arány.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 February 2023

Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2023