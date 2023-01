Boris Johnson volt brit miniszterelnök Ukrajnába utazott, az egykori kormányfő a kijevi régióban található Bucsa és Borogyanka városába látogatott el. (Guardian)

Former Prime Minister of Great Britain @BorisJohnson visited Bucha and Borodyanka in the Kyiv region#StandWithUkraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/HigGkKPJf7

— UATV English (@UATV_en) January 22, 2023