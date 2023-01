740 orosz katona esett el egy nap alatt

Közzé tette az ukrán vezérkar a szokásos napi orosz veszteséglistát. Ezek szerint az elmúlt 24 órában 740 orosz katona halt meg a harcokban, valamint többek között négy tankot és nyolc páncélozott járművet vesztettek.

Az orosz invázió kezdete, azaz február 24-e óta 114 ezer 130 orosz katona esett el az ukrán haderő számításai szerint. Emellett 3098 tank, 6167 páncélozott jármű, 2086 tüzérségi rendszer, 437 rakétavető, 286 harci gép, 276 helikopter szerepel a veszteségi listán.

Bár a számokat lehetetlen hiteles forrásokból ellenőrizni, független szakértők szerint is hatalmasak lehetnek az orosz veszteségek, még ha túlzóak is lehetnek az ukránok által közölt számok.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.01.23 were approximately: pic.twitter.com/z2dgk4a0zc

