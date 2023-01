Visszafoglaltak egy szigetet az ukránok

A Dnyeper nyugati partjának november eleji visszafoglalása után a tüzérségi tüzeket és rakétázásokat leszámítva nem nagyon lehetett hallani harci cselekményekről Herszon megyében, most egy sikeres ukrán katonai akcióról számoltak be. A Dnyeper-deltájánál fekvő Velikij Potomkinszkij nevű szigetet szabadították fel az ukrán katonák, akik kitűzték a nemzeti lobogójukat is. A sziget a megyeszékhelytől, Herszontól nem messze található.