30 százalékos létszámbővítést terveznek az orosz hadseregben

December 21-én mutatták be Vlagyimir Putyinnak azt a tervezetet, amely szerint 30 százalékkal, másfél millió főre bővítenék az orosz hadsereget – írja a brit védelmi minisztérium péntek reggeli jelentésében. Az azonban nem világos, hogy ezt a célt mikorra érnék el.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerint a bővítés legalább két, Északnyugat-Oroszországban állomásozó dandárt érintene, amelyek hadosztállyá növekednének. Sojgu arra hivatkozott, hogy Moszkva így válaszolna arra az oroszok által feltételezett fenyegetésre, amelyet Finnország és Svédország NATO-csatlakozása okozna – teszi hozzá a brit hírszerzés.

A jelentés megjegyzi, hogy ez a tervezett bővítés az első betekintés abba, hogy Oroszország hogyan tervezi hozzáigazítani a katonai erőit az ukrajnai invázióból eredő hosszú távú stratégiai kihívásokhoz. Azt azonban nem tudni, hogy hogyan fogják megszervezni ezt a bővítést, hiszen közben az orosz erők példátlan nyomás alatt állnak Ukrajnában.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 December 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/3hTCDMM4Xq

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C7wHk3WLS3

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 23, 2022