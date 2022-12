Mozgósítást hajtanak végre Fehéroroszországban

Fehéroroszország szerdán és csütörtökön haditechnikai eszközök és biztonsági erők mozgósítását tervezi, hogy ellenőrizze egy esetleges terrorcselekményre adható válaszait – közölte az állami BelTA hírügynökség, az ország biztonsági tanácsát idézve.

Ezen a két napon a polgárok közlekedését is korlátozzák egyes közutakon és közterületeken, tovább azt is tervezik, hogy a lakosság kiképzésének céljából imitált fegyvereket is bevetnek.

Arról nem közöltek információt, hogy az ország mely részei lehetnek érintettek.

Minszk már korábban közölte, hogy nem fog belépni a szomszédos Ukrajnában zajló háborúba, azonban Alekszandr Lukasenka elnök, Putyin közeli szövetségese a múltban Kijev és a Nyugat fenyegetésére hivatkozva csapatokat vezényelt az orosz erőkkel együtt az ukrán határ közelébe.

Az ukrán fél hónapok óta attól tart, hogy Fehéroroszország és Oroszország közös betörést tervez Ukrajna északi határán.

A múlt héten Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a katonai együttműködésről tárgyalt fehérorosz kollégájával, Viktor Hreninnel.

(Guardian)