A Time magazin 2022-ben Zelenszkij ukrán elnököt választotta az év emberének

A Time kedden jelentette be, hogy kit választott az év emberének, és megosztott egy képet a készülő címlapról, amelyen Volodimir Zelenszkij látható, az ukrán zászló kék és sárga színű illusztrációival körülvéve.

Az Insider felidézi, hogy Zelenszkij politikába való belépése előtt, népszerű színész volt, aki az ukrán elnök szerepét is eljátszotta a “Nép szolgájában” című sorozatban. Amikor a 44 éves Zelenszkijt 2019-ben elnökké választották, úgy lépett a színpadra, hogy a film főcímdala szólt. Három évvel később azonban már azért került a nemzetközi figyelem fókuszába, mert az orosz erők megtámadták Ukrajnát.

A lap kiemeli, hogy a konfliktus idején Zelenszkij a közösségi média folyamatos használatával inspirálta nemzetét. A szabadban, a fővárosban, Kijevben, felismerhető épületek közelében forgatott klipeket.

A Time magazin egyébként elkísérte Zelenszkijt Hersonba két nappal azután, hogy az orosz erők visszavonultak a városból. A politikus ott azt mondta, hogy biztonságiak 100 százalékban ellene voltak, de támogatni akarta az ország polgárait.

– idézte fel a lap Zelenszkij egyik fontos pillanatát.

TIME’s 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022