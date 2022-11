Amerikai-orosz megbeszélések

Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója bizalmas megbeszéléseket folytatott magas rangú orosz tisztviselőkkel – írja a The Guardian. Sullivan megerősítette, hogy „a magas rangú kommunikációs csatornák” továbbra is nyitva maradnak Washington és Moszkva között. Sullivan hétfőn a New York-i Economic Clubban tartott rendezvényen beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak és az ukrajnai háború által érintett összes országnak „érdeke” a kapcsolat fenntartása a Kreml-lel.

Ezt akkor tettük, amikor szükség volt a lehetséges félreértések tisztázására, és megpróbáltuk csökkenteni a kockázatot és mérsékelni az olyan katasztrófák lehetőségét, mint például az atomfegyverek lehetséges alkalmazása

– mondta a BBC tudósítása szerint.

Ugyanakkor kitartott amellett, hogy a tisztviselők „tisztán látják, kivel van dolgunk”, és azt mondta a jelenlévőknek, hogy az Egyesült Államoknak „kötelessége az elszámoltatás”, és ígéretet tett arra, hogy nemzetközi partnerekkel együttműködve „felelősségre vonják az ukrajnai háborús bűnök elkövetőit”.